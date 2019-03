Duel tussen Lyra-Lierse en Racing Mechelen is risicomatch Kristof De Cnodder

20 maart 2019

14u38 0

De voetbalwedstrijd tussen Lyra-Lierse Berlaar en Racing Mechelen van komende zondag wordt door de ordediensten bestempeld als een risicomatch. In de derde amateurklasse (de vijfde afdeling van het Belgisch voetbal) is dat uitzonderlijk.

Vorig jaar voetbalden Lyra (dat zijn thuishaven heeft aan sportcentrum De Doelvelden in Berlaar) en Racing Mechelen ook al tegen mekaar. “Toen kwam het tot relletjes”, zegt persverantwoordelijke Kris Jacobs van de lokale politie Berlaar-Nijlen. “Om een herhaling van dat scenario te vermijden worden de veiligheidsmaatregelen nu aangescherpt.”

De derby krijgt de stempel ‘risicomatch’, waardoor enkele extra maatregelen van kracht worden. “Zo zijn de supporters van Racing bijvoorbeeld verplicht om onder politiebegeleiding met de bus naar het stadion te komen”, gaat Kris Jacobs verder. “Op de dag van de wedstrijd blijven de loketten trouwens gesloten, zodat ook de fans van Lyra-Lierse hun ticket in voorverkoop dienen aan te schaffen. Verder worden de twee supportersgroepen in het stadion strikt van mekaar gescheiden en zal er streng op worden toegezien dat niemand vuurwerk mee in het stadion smokkelt.”

De politiezone Berlaar-Nijlen krijgt voor de gelegenheid versterking van de collega’s uit Lier en Mechelen en van een team van de federale politie. Hoeveel manschappen er exact worden ingezet, kon Krist Jacobs ons niet vertellen, maar het zijn er in elk geval “veel meer” dan bij een doordeweekse wedstrijd.

De voorverkoop voor de Lyra-Lierse aanhang gebeurt op donderdag van 18.30 tot 21 uur in ’t Kafaat en op zaterdag van 10 tot 13 uur in de Bananas (beide cafés bevinden zich in de Lierse Eikelstraat). Ook online kunnen tickets worden gekocht.