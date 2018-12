Drugsdealer betrapt door snelheidsovertreding TVDZM

07 december 2018

11u50 0 Lier Een 29-jarige man uit Lier riskeert een celstraf van een jaar effectief alsook een geldboete van 8.000 euro. Hij stond terecht voor het verhandelen van cannabis.

De twintiger werd op 15 januari 2018 tegengehouden door de politie van Lier. Hij was naar eigen zeggen op weg om drugs te gaan leveren. “Alleen liet hij zich vervoeren door een autobestuurder die het niet zo nauw nam met de verkeersregels”, aldus het parket. “De man reed veel te snel waardoor ze werden opgemerkt door een patrouilleploeg.” Beklaagde was bijzonder eerlijk. Op zitting ook. De man heeft volgens zijn raadsman Bart Vanmarcke een zware drugsverslaving. “Vroeger rookte hij tot zes joints per dag. Dat is inmiddels verminderd naar twee per dag”, klonk het nog. Die drugsverslaving was volgens de verdediging ook de reden van zijn handeltje. Zo kwam hij door zijn drugsprobleem steeds opnieuw in financiële problemen. Opmerkelijk is dat de jongeman al twee veroordelingen had opgelopen. “Tijdens deze feiten stond hij onder toezicht van het justitiehuis nadat hij een celstraf van vijftien maanden met probatie-uitstel had gekregen. Ook voor drugsfeiten”, voegde het parket nog toe. “Meneer blijft maar gebruiken en hervallen. Waarom moeten we hem dan nog kansen geven?” De verdediging vroeg aan de rechtbank niet in te gaan op de effectieve gevangenisstraf. Zij stelden een opvolging door de DOK-kamer voor. “Op die manier wordt hij elke maand streng opgevolgd door de rechtbank en kan hij eindelijk van die drugs vanaf geraken.”, besloot meester Vanmarcke.