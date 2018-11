Dronken vrouw (43) crasht met auto TVDZM

07 november 2018

20u15

Bron: Marc De Roeck 6 Lier Een 43-jarige vrouw uit Lier is woensdagnamiddag met haar wagen gecrasht in de Spreet. De vrouw belandde met haar Mini Cooper in de gracht naast de rijbaan maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Ze was dronken.

Hulpdiensten moesten woensdagnamiddag uitrukken naar de Spreet in Lier. Een voertuig was er in een gracht gereden. Vermoedelijk verloor de 43-jarige autobestuurster de controle over haar stuur.

“Bij controle bleek de vrouw te rijden zonder rijbewijs”, vertelt Magalie Derboven van de politie van Lier. “Haar rijbewijs bleek al ingetrokken te zijn.” De vrouw was eveneens duidelijk dronken. Ze weigerde een ademtest van de politie.

“Hierop is beslist om de vrouw bestuurlijk aan te houden en haar mee te nemen naar het politiekantoor”, gaat de politiewoordvoerster verder. “Daar werd een bloedproef afgenomen en werd het vermoeden van onze collega’s bevestigd.” De vrouw was onder invloed van alcohol en bestuurde haar wagen zonder rijbewijs. Daarom werd beslist om de wagen van de vrouw in beslag te nemen. De vrouw mocht verder ontnuchteren in de politiecel. Binnenkort zal de vrouw een uitnodiging krijgen van de politierechtbank. Ze riskeert een bijkomend rijverbod en een zware geldboete.