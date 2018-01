Driehonderd leerlingen krijgen workshop fake news 31 januari 2018

Zo'n driehonderd laatstejaarsleerlingen van het Sint-Ursula Instituut, Sint-Aloysiusinstituut en het Atheneum Lier volgden gisteren een workshop 'Fake news' in de auditiezaal van de Jezuïetenkerk in Lier. "Jongeren worden via de media overspoeld met allerlei soorten nieuws. Daarom probeer ik de leerlingen met een kritische blik naar het nieuws te laten kijken. Dat zal goed van pas komen want binnenkort gaan deze jongeren voor het eerst stemmen", zegt Filip Bourgeos, expert 'mediawijsheid' die de workshop leidde. Leerlingen kregen op een groot scherm nieuwsbeelden gepresenteerd en bekeken die kritisch. Ook kranten werden onder de loep genomen.





De workshop was een organisatie van Europa Direct provincie Antwerpen. (WAE)