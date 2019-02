Drieduizend kinderen dolenthousiast over klimaatactie op Vesten (en daar kan tegenbetoging Vlaams Belang niets aan veranderen) Kristof De Cnodder

14 februari 2019

17u58 11 Lier Op de tonen van ‘De wereld is een toverbal’ voerden bijna drieduizend leerlingen uit veertien verschillende Lierse scholen vanmiddag op de Vesten rond de stad actie voor het klimaat. Een kleine tegenbetoging van het Vlaams Belang kon het enthousiasme niet drukken.

Het was gezellig druk op de Lierse Vesten. De groene gordel rond de stad werd ingepalmd door leerlingen, leerkrachten en sympathisanten van tal van plaatselijke scholen. De aanwezigen vroegen op een ludieke manier aandacht voor de klimaatproblematiek. Samen vormden ze een menselijke ketting, waarna ze op de tonen van het liedje ‘De Wereld is een toverbal’ een namaak wereldbol aan mekaar doorgaven.

“Het idee om een actie op poten te zetten rond het klimaat ontstond enkele weken geleden tijdens een jaarlijks ontbijtoverleg tussen de verschillende schooldirecties”, zegt directeur Frank Nauwelaers van basisschool Sint-Ursula Lisp. “We merkten allemaal dat dit thema leefde bij onze leerlingen en dus ontstond het idee om op een positieve manier de kwestie ook in Lier onder de aandacht te brengen. Dat idee leidde tot deze figuurlijke ‘omhelzing’ van de Vesten, een mooie groene omgeving. Tegelijk wilden we er allerminst een politiek evenement van maken. We kwamen onderling dan ook overeen om geen spandoeken met slogans mee te zeulen.”

De deelnemende kinderen bleken erg enthousiast over de actie. “Wij willen laten zien dat we een mooie en propere wereld willen”, aldus Mira, Pippa en Ghijs van basisschool Het Spoor. “Wij zijn trouwens niet alleen vandaag met het milieu en het klimaat bezig, maar heel het jaar door. Eerder deze week deden we bijvoorbeeld nog mee aan Dikketruiendag.” Sommige kinderen konden ook hun (groot)ouders overtuigen om mee te doen met de klimaatactie. Hilde De Koninck was zo’n oudere medestander: “Ik sta hier op vraag van mijn kleindochter Annabelle. Samen met haar vind ik het klimaat een belangrijke zaak.”

Toch was niet iedereen blij met het initiatief. Zo vonden Vlaams Belang Lier en de rechtse actiegroep Voorpost het nodig om met een man of twintig een tegenbetoging te organiseren op de Vesten, onder het motto ‘Kleuters moeten spelen, niet manifesteren’. Hier en daar draaiden de jongeren zich om toen de Vlaams Belangers passeerden.

“Ik begrijp ook niet goed wat je tegen een actie als deze kan hebben”, reageert Frank Nauwelaers. “Nogmaals: dit is een compleet apolitiek gegeven. Bovendien staan deze kinderen hier ook niet te spijbelen. In ons leerplan is één van de vooropgestelde ontwikkelingsdoelen ‘zorg dragen voor de natuur en de eigen leefomgeving’. Dit initiatief past daar perfect in. Uiteindelijk is iedereen ook maar een uurtje van zijn schoolbanken weg geweest.”