Drie historische stadspompen worden gerestaureerd 20 juli 2018

Drie historische stadspompen worden gerestaureerd. Eerder keurde het schepencollege al de restauratie goed van de stadspomp op het Begijnhof. Zopas werd nu ook het beheersplan voor de restauratie van nog twee stadspompen goedgekeurd. Het gaat om de stadspomp in Koningshooikt en die aan de Heilige Geeststraat in Lier.





De stadspomp bevindt zich op de hoek van de Heilige Geeststraat en de Sint-Gummarusstraat (bouwjaar 1720), die van Koningshooikt op het Koningsplein (inhuldigingsjaar 1872). De pomp in de Begijnhofstraat dateert van eind 17de eeuw.





Beheersplan

"De eerste stap voor deze restauratiewerken is de opmaak van een beheersplan voor elk van deze beschermde monumenten. Alleen als er een beheersplan is opgemaakt, kan de stad immers aanspraak maken op een erfgoedpremie van 80 procent voor de restauratiewerken. Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed moet de beheersplannen nog goedkeuren. Een ontwerper zal het lastenboek opstellen", legt schepen Rik Verwaest (N-VA) nog uit. (WAE)