Drie dagen Kerselaerkermis 27 juli 2018

De Kerselaervrienden geven vanavond om 20 uur het startschot van hun driedaagse kermis met Discobar Industrial en de Guy Swinnen Band in de grote feesttent op Hoog-Lachenen. Voorzitter Marc Op de Beeck en zijn vrienden pakken uit met een feestelijk programma. Zaterdag vanaf 14 uur is het kaartnamiddag en 's avonds ambiance met De Prins Junior Band, Pino Baresi, Wendy D'Joos en Bart Kaëll. Zondag kan je vanaf 8 uur naar de grote rommelmarkt met honderden standjes. Vanaf 11 uur krijgen opkomende talenten een vrij podium en heel de namiddag is er animatie met vanaf 15 uur een Salsa fuif. 's Avonds treden Willy Sommers, Paul Severs, Ruth Mc Kenny, Trio Bluf en dj Eastbird op. De inkom is gratis. (WAE)