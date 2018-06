Drie camera's aan Jeugdcentrum Moevement 13 juni 2018

02u51 0

Aan het Jeugdcentrum Moevement werden drie bijkomende camera's geïnstalleerd. De multilenscamera's werden aangebracht op de hoeken van het gebouw. "Het hele Lierse toezichtscameranetwerk werd dit jaar vernieuwd en uitgebreid tot 60 moderne camera's met een hoge resolutie of multilenscamera's. Op die manier ontvangt de politie haarscherpe beelden. Er wordt ook een multilenscamera voorzien aan de Paardendrink. Deze zal de Papegaaistraat en het Felix Timmermansplein tot aan de Grote Markt in beeld brengen. Samen met de reeds geplaatste camera's in deze buurt, kan zo deze omgeving waaronder de Lantaarnstraat, worden geobserveerd", zegt burgemeester Frank Boogaerts. (WAE)