Drenkeling Alfons (88) ontmoet zijn redder CONSTANTIN VIOREL (49) GEHULDIGD VOOR HELDENDAAD BERTJE WARSON

24 april 2018

02u52 0 Lier De 88-jarige Alfons Nauwelaerts heeft gisteravond zijn redder ontmoet. Constantin Viorel (49) haalde Alfons in februari uit de Nete toen hij dreigde te verdrinken. Daarvoor werd hij nu gehuldigd. "Ik was verblind door de zon, sukkelde van de weg en gleed door het slijk in de Nete. Gelukkig was de redding nabij", zegt Alfons.

"Jouw verstandig optreden redde het leven van een burger, want het had fataal kunnen aflopen door de bittere koude. Wij zijn niet alleen enorm dankbaar, maar ook trots", zei burgemeester Frank Boogaerts (N-VA)die Constantin Viorel in de raadzaal van het stadskantoor de oorkonde 'Je bent een held' overhandigde. Pierre Verelst uit Nijlen hielp de drenkeling verder mee naar boven trekken. Hij wordt in zijn eigen gemeente gehuldigd.





Vier graden Celsius

"Ik reed van mijn werk bij Van Hool naar huis langs de Nete. Tussen het stadspark en de Sint-Annastraat zag ik hoe een oudere man met de fiets richting Nete reed en even later in het water viel. Ik ben meteen naar hem toe gelopen. Hij zonk verder weg tot aan zijn schouders en op een bepaald moment ging hij zelfs kopje onder. Ik had maar één doel voor ogen, die man uit het water halen. Hoewel het buiten amper vier graden was, sprong ik toch in het ijskoude water. Ik had veel moeite om hem recht te trekken, want hij woog zeker 100 kilo. De man besefte niet wat er aan de hand was. Ik heb hem toch uit het water kunnen halen en door het slijk naar boven kunnen trekken. Daarbij kreeg ik hulp. Omstanders hebben de hulpdiensten verwittigd. Ze wilden mij ook naar het ziekenhuis meenemen, maar dat wou ik niet", vertelt Constantin Viorel.





Slachtoffer Alfons ontmoette gisteren voor het eerst zijn redder. "Ik besef pas nu dat ik had kunnen verdrinken. Je hebt mijn leven gered", zei Alfons Nauwelaerts ontroerd. "Ik kwam van mijn stamcafé Stadsherberg D'Eyckenboom, waar ik een paar keer per week enkele 'Omers' drink. Toen ik naar huis reed, werd ik verblind door de zon. Zo ben ik van de weg gesukkeld. Ik gleed door het slijk de Nete in. Het ging allemaal zo vlug. Gelukkig schoot er iemand mij te hulp. De ambulanciers en dokters hebben op de dijk mijn natte kleren uitgetrokken en mij in een reddingsdeken gewikkeld. Ik heb heel veel geluk gehad. Gelukkig was er redding nabij", vertelt Alfons Nauwelaerts nog.