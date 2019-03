Door Van Boeckel mag cultuurprijs mee naar huis nemen Kristof De Cnodder

27 maart 2019

22u17 0

Acteur/regisseur Door Van Boeckel heeft de jaarlijkse cultuurprijs van de stad Lier in de wacht gesleept. De 67-jarige Van Boeckel – die in een ver verleden gestalte gaf aan het Liegebeest en meespeelde in tal van andere tv-series – is ook al lang ‘huisregisseur’ bij het Lierse toneelgezelschap Arlecchino.

Eind vorig jaar gooide Arlecchino hoge ogen met het door Van Boeckel gecreëerde en geregisseerde stuk Bos. “Deze productie kende een groot succes vanwege de schitterende muziekkeuze en de prachtige vertolking van de jonge acteurs”, aldus cultuurschepen Ivo Andries (Open VLD). De cultuurprijsjury plaatste de drijvende kracht achter het stuk helemaal bovenaan het lijstje met vier genomineerden. Ook Dirk Ghysels (auteur van een didactisch boek over informatica), Tom Mariën (auteur van een gedichtenwandeling door Lier) en Peter Everaert (oprichter van kunstgalerij Artisjok) kregen een eervolle vermelding.

Verder reikte de Lierse cultuurkoepel ook een Lifetime Achievement Award uit. Auteur en stadgids Lydia Verbeeck kreeg die prijs voor al haar culturele prestaties uit het verleden.