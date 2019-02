Donderdag ook klimaatactie in Lier Scholieren maken ‘groene ketting’ op Stadsvesten Kristof De Cnodder

10 februari 2019

Aanstaande donderdag is er in Lier een grootscheepse klimaatactie gepland. Heel wat Lierse scholen springen mee op de kar. Bedoeling is dat de leerlingen een ‘groene ketting’ gaan vormen op de Vesten.

Nadat in verschillende grote steden de afgelopen donderdagen duizenden scholieren actie voerden tegen de klimaatopwarming, staat er op 14 februari ook in Lier iets soortgelijks op het programma. De Lierse jongeren gaan geen echte klimaatmars houden, maar zullen een menselijke ketting vormen op de Stadsvesten, de groene long van Lier.

Opvallend: het waren de directies van de Lierse scholen die het idee lanceerden tijdens een informele ontbijtvergadering in de stadskantoren. “We voelden dat de klimaatkwestie ook bij onze leerlingen leeft en daar wilden we op inspelen”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “In de loop van de namiddag gaan we Lier symbolisch omarmen, door een mensenketting te maken. Buiten leerlingen en leerkrachten zijn ook ouders en andere sympathisanten welkom om mee te doen. We zien dit als een positief, beschermend gebaar voor ons ‘schoon Lier’ en de rest van de planeet.”

Het Lierse stadsbestuur verleent morele en praktische steun aan het initiatief.