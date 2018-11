Dochter (19) vrijgesproken voor uithaal met mes naar vader Tim Van der Zeypen

23 november 2018

17u15 0 Lier Een negentienjarig meisje uit Lier is vrijgesproken voor een steekpartij. De tiener haalde twee keer uit met een broodmes en verwondde zo haar vader. “Maar ik deed het om mijn mama te helpen”, klonk het.

De feiten dateren van februari 2017. Toen haalde het meisje twee keer uit met een mes. De vader raakte gewond aan de hand en aan de rug. Hij werd door de politie aangetroffen in de buurt van de Grote Markt. Later zou blijken waarom de tiener had uitgehaald met een mes. Ze was namelijk getuige van een zwaar geval van intrafamiliaal geweld. “Haar vader en moeder waren beginnen ruziën nadat er een discussie was ontstaan over het bakken van frieten. De vader sloeg toe drie keer in het gezicht van de moeder”, zei de openbaar aanklager destijds.

Het meisje probeerde tussen hen tweeën te komen en probeerde haar ouders uit elkaar te halen. “Ik heb hem enkele keren proberen weg te duwen maar zonder succes. Daarom heb ik uitgehaald met het mes”, repliceerde de negentienjarige. Het parket oordeelde dat de steekpartij voldoende bewezen was, de verdediging vroeg mildheid. Rechter Suzy Vanhoonacker sprak het tienermeisje uiteindelijk vrij.

De vader (49) daarentegen werd wel veroordeeld. Voor slagen en verwondingen ten opzichte van zijn moeder. De man bleek zwaar onder invloed te zijn van alcohol. Inmiddels startte de veertiger ook af te kicken. De slagen en verwondingen tegenover zijn vrouw ging hij niet betwisten. “Ik heb heel veel spijt voor wat ik heb gedaan. Dit verdient mijn gezin niet”, klonk het op zitting. Rechter Suzy Vanhoonacker veroordeelde hem uiteindelijk tot een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel. Hij zal zich onder meer verder moeten laten behandelen voor zijn alcoholprobleem.