Dj Robert Falcon krijgt cultuurprijs 30 maart 2018

02u29 2 Lier De stad Lier heeft in het stadhuis de cultuurprijs uitgereikt aan Robert Falcon (22) uit Koningshooikt. De jonge dj-producer, in het echt Robbert Cools, kreeg een oorkonde en cheque van 400 euro. "Ik had nooit verwacht dat ik deze prijs zou krijgen."

"Hij was amper 14 jaar en was al intensief bezig met muziek", zegt cultuurschepen Ivo Andries (Open Vld). "Toen hij 21 werd besloot hij voor zijn muzikale carrière te gaan en sindsdien gaat het erg hard voor de getalenteerde Lierenaar. Zijn tracks halen stuk voor stuk tienduizenden views en streams en worden opgenomen in de sets en radioprogramma's van de grootste deejays ter wereld: Afrojack, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, Hardwell, Tom Swoon." In 2017 nam zijn carrière pas echt een steile vlucht. "Ik kreeg contracten bij Spinnin' Records, het grootste dancelabel van de wereld, had een indrukwekkende doortocht op Tomorrowland in Boom en 'UNITE With Tomorrowland' in Dubai." (WAE)