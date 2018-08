Dit jaar al 20.000 bezoekers voor Zimmertoren 17 augustus 2018

Het Zimmermuseum verwacht in de tweede helft van augustus de 20.000ste bezoeker van dit jaar. Die zal beloond worden met een orgineel aandenken. "De vernieuwingen die door het Zimmertorencomité werden uitgevoerd, werpen hun vruchten af. De collectie werd uitgebreid en toeristen kunnen verpozen in het Zimmercafé. Speciaal voor de scholen werd ingespeeld op de nieuwe studierichting STEM. Het werk van Louis Zimmer wordt bovendien gepresenteerd in een modern kleedje. Volgens prognoses halen we eind 2018 zelfs 30.000 bezoekers, wat een absoluut record zou zijn", zegt voorzitter Jos d'Haens tevreden. (WAE)