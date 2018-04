Dirk Verrelst nieuwe voorzitter Open Vld Lier-Koningshooikt 26 april 2018

02u39 0

De leden van Open Vld Lier-Koningshooikt verkozen dinsdagavond Dirk Verrelst tot hun nieuwe voorzitter. Hij behaalde als enige kandidaat 96 procent van de uitgebrachte stemmen.





Dirk Verrelst is 53 jaar en licentiaat geschiedenis van opleiding. Na zijn militaire dienst stapte hij in de financiële sector. Verrelst is sinds 2002 lid van Open Vld Lier-Koningshooikt en penningmeester van de lokale afdeling vanaf 2012. Tevens maakt hij vanuit zijn financiële expertise al sedert de oprichting in 2002 deel uit van het directiecomité van SOLag, het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier-Autonoom Gemeentebedrijf. "Eén van mijn bijzondere interessepunten is stadsontwikkeling en wonen. Een kwalitatief woonbeleid met oog voor alle demografische, planologische en ecologische uitdagingen is essentieel voor de toekomst van Lier en voor haar sociale mix. De beslissing om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap is gegroeid vanuit heel wat positieve ervaringen uit de interviews die ik samen met Marleen Vanderpoorten, OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken met alle kandidaten voor de lijst heb mogen voeren", aldus de nieuwe voorzitter. (WAE)