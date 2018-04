Dieven breken in bij Albert Heijn en stelen sigaretten 14 april 2018

02u33 0

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in supermarkt Albert Heijn langs de Antwerpsesteenweg in Lier. De daders sloegen een ruit van de deur stuk.





De politie van Lier werd omstreeks 1.15 uur op de hoogte gebracht door het inbraakalarm. Agenten reageerden massaal maar konden geen verdachten meer inrekenen. De daders moeten bijzonder snel gehandeld hebben. Nog voor de politie ter plaatse was, waren ze al gevlucht. Ze gingen aan de haal met een partij sigaretten. Deze lagen achter de kassa's. De dieven zijn voorlopig nog steeds spoorloos en worden opgespoord. Bij Albert Heijn bevestigen ze de inbraak maar willen ze verder geen commentaar kwijt in het kader van het onderzoek.





De winkel kon vrijdagochtend ondanks de inbraak gewoon open gaan. (TVDZM)