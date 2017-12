Dienstencentrum krijgt de naam 'Het Schoppeke' 02u47 0

Meer dan vierhonderd Lierenaars kozen mee de naam voor het nieuwe dienstencentrum dat volgend jaar de deuren opent aan de Kanunnik Davidlaan. De winnende naam was overduidelijk 'Het Schoppeke'. "Met dit nieuwe dienstencentrum komt de stad tegemoet aan de vraag van heel wat oudere inwoners naar meer ontmoetingsplaatsen. In het dienstencentrum zal je alle werkdagen terecht kunnen voor een kopje koffie, een leuke activiteit of cursus, en dienstverlening. Bovendien zal je er elke dag van een warme maaltijd kunnen eten. Momenteel wordt alles nog voorbereid. 'Het Schoppeke' opent begin juni de deuren", zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open Vld). (WAE)