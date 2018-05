Dienstencentrum 'Het Schoppeke' feestelijk geopend 31 mei 2018

02u59 0 Lier Dienstencentrum 'Het Schoppeke' opent vandaag officieel haar deuren aan de Kannunik Davidlaan.

"Iedereen kan in het nieuwe dienstencentrum elk dag komen eten, deelnemen aan ruime activiteiten of een babbeltje slaan. Zeker diegenen die al iets ouder zijn, alleenstaand, of wie het financieel minder breed heeft. Alle activiteiten worden gebundeld in een driemaandelijkse activiteitenkalender", zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open Vld). Het riante gebouw kostte 2.063.000 euro, werd gesubsidieerd door VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) en kreeg een tussenkomst van 674.000 euro van de Vlaamse Overheid.





Paradijs

In augustus 2015 werd het oude Woonzorgcentrum Paradijs gesloopt nadat eind 2012 alle bewoners verhuisd waren naar het nieuwe WZC aan de Transvaalstraat. In minder dan twee jaar werden de werken afgerond. "We konden dit alleen realiseren dankzij de inzet van een honderdtal vrijwilligers", glundert Vanderpoorten, die nog meegeeft dat Yves Van Ocken de functie van personeelsverantwoordelijke opneemt.





Boven het dienstencentrum werden 35 sociale appartementen voor ouderen gebouwd door de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting. In de vijf dienstencentra kan je elke dag tussen 12 en 13 uur een driegangenmenu krijgen voor 7 euro. Je hebt keuze tussen twee hoofdgerechten. Het busje brengt je naar elk dienstencentrum. Vrijdag 1 juni is het in alle dienstencentra opendeur tussen 10 en 16 uur. Info Het Schoppeke: 03/283 48 88. (WAE)