Dienstencentra bakken voor het goede doel Kristof De Cnodder

21 december 2018

In de Lierse dienstencentra Het Schoppeke en De Rosmolen sloeg men vanmiddag aan het bakken in het kader van De Warmste Week. Twee lokale goede doelen zullen met de opbrengst van een wafel- en smoutebollenverkoop worden ondersteund.

In De Rosmolen is het ondertussen een traditie dat men in de kerstperiode smoutebollen verkoopt in het kader van Music for Life. Vanmiddag was het weer zo ver. Het geld dat op deze manier wordt ingezameld gaat deze keer integraal naar De Lier, een vzw die mensen met een verstandelijke beperking helpt om zo zelfstandig mogelijk te wonen.

Ook dienstencentrum Het Schoppeke, dat afgelopen zomer de deuren opende, sprong mee op de kar. Daar werden wafels verkocht ten voordele van De Stappaert, een opvangtehuis voor jongeren. “In beide gevallen kregen de bewoners en bezoekers van de dienstencentra inspraak in de keuze van het goede doel”, vertelt animatrice Liesbet Pieters. “Zo werden ze van nabij betrokken bij heel het gebeuren. Verder moeten we onze vrijwilligers bedanken voor de hulp bij het bakken.”