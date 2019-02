Dertiger gooit zakje met drugs in water: “Speed, GHB en XTC aangetroffen.” Tim Van der Zeypen

25 februari 2019

15u15 0 Lier De lokale politie van Lier heeft op de Vismarkt in Lier een zakje met drugs uit de Binnennete moeten halen. De drugs werd in het water gesmeten bij de controle van een 39-jarige man.

De 39-jarige man uit Lier werd afgelopen vrijdag opgemerkt. De dertiger was er aan het vissen. “De man kwam in het vizier van de politie nadat hij zich verdacht gedroeg”, vertelt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Tijdens de controle werd meteen een cannabisgeur waargenomen. Hierop gooide de man een zwart tasje in het water.” De brandweer werd opgeroepen maar moest uiteindelijk niet ingrijpen. Het was de patrouilleploeg zelf die de drugs uit het water kon vissen. “In het zakjes zat een hoeveelheid drugs”, gaat Derboven verder. “Het gaat om vijftig gram Speed, een kleine hoeveelheid GHB, twaalf gram cannabis en vijf XTC-pillen.”

Geseind

De man werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. Hij is geen onbekende voor het gerecht. De man stond geseind. Zo schond hij onder meer enkele voorwaarden. Later volgde er ook nog een huiszoeking bij de man thuis. “Hier werden naast een verboden wapen ook nog 72 pillen aangetroffen”, besluit Derboven. “Voor deze pillen zijn een voorschrift vereist.” De man werd na zijn verhoor bij de politie opnieuw vrijgelaten. Hij zal zich voor het bezit van de drugs, het verboden wapen en het schenden van de voorwaarden binnenkort wel nog voor de correctionele rechter in Mechelen moeten gaan verantwoorden.