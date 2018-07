Dertig maanden met uitstel voor ramkraak 06 juli 2018

De rechters in Mechelen hebben Fared A. (38) uit Tilburg veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden cel met uitstel waarvan enkel de voorlopige hechtenis effectief. De Nederlander stond terecht voor vier feiten waaronder twee ramkraken op een dag tijd. "De man ging er destijds eerst vandoor met een auto in Vilvoorde, reed ermee door de glazen deur van autogarage Ford in Lier en stal geld. Vervolgens ging hij ervandoor met laptops en geld van een andere autogarage in Lier", zei de openbaar aanklager enkele weken geleden. Sinds zijn arrestatie in 2017 zit hij in de gevangenis. In afwachting van zijn proces pleegde hij nog een vierde feit. Hij viel toen een cipier aan tijdens een doktersbezoek in het ziekenhuis. "Een duw, geen slag", zei de raadsman van de dertiger. Hij vroeg hiervoor de vrijspraak, voor de ramkraken enige mildheid. De rechters gingen niet mee in de redenering van de verdediging. Hij werd voor alle feiten schuldig bevonden. Aan de garage moet hij 5.500 euro schadevergoeding betalen.





(TVDZM)