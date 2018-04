Denis Van Hool (85), medeoprichter bussenfabriek Van Hool, krijgt applaus 27 april 2018

Denis Van Hool, een van de acht zonen van Bernard Van Hool, medeoprichter van de bussenfabriek (1947) en vader van CEO Filip Van Hool, was onlangs op de jobdag van het bedrijf. Toen de kandidaten hoorden dat de medeoprichter aanwezig was, kreeg hij tot tweemaal toe een geweldig applaus. "Ik ben hier elke dag van 10 tot 18 uur. Meer dan 70 jaar aan een stuk zonder één dag te verletten. Ik ben hier geboren en getrouwd in het huis aan ons bedrijf waar nu het gasthuis is en klanten ontvangen worden. Ik heb de eerste bus en de eerste zetel mee helpen installeren. Ik was toen vijftien. Wat er vandaag gebeurt, is fantastisch. Wij hebben ups en downs gekend en dat is normaal in een groot bedrijf. Maar vandaag gaat het Van Hool voor de wind", vertelt Denis.