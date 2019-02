Deel Pastoriestraat wordt woonerf Mogelijk ook eenrichtingsverkeer na heraanleg Kristof De Cnodder

20 februari 2019

De stad Lier heeft concrete plannen om een deel van de Pastoriestraat te gaan inrichten als woonerf. Het stadsbestuur wil op die manier doorgaand verkeer ontmoedigen. Overigens wordt heel de straat in 2020 heraangelegd en komt er een gescheiden rioleringsstelsel.

Het Lierse stadsbestuur wil in deze legislatuur 22 miljoen investeren in de vernieuwing van straten, fiets- en voetpaden. Ook de Pastoriestraat komt aan de beurt. Opvallend is dat het gedeelte tussen de Beemdstraat en de Maasfortbaan als woonerf zal worden heringericht. In een woonerf geldt een snelheidsbeperking tot twintig kilometer per uur en de voetgangers mogen er de volledige breedte van de openbare wege benutten. “We nemen deze maatregel om doorgaand verkeer te ontmoedigen”, zegt schepen van Openbare Ruimte en Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).

Ter hoogte van de Heilige Familiekerk worden de huidige parkeerplaatsen vervangen door groenaanplantingen en zitbanken. Ter compensatie overweegt het stadsbestuur ernstig om in de pastoriestraat eenrichtingsverkeer in te voeren. “Voorbij de school zouden we een deel van de rijbaan dan kunnen omvormen tot parkeerzone”, oppert schepen Wollants. De omvorming tot eenrichtingsstraat staat nog niet helemaal vast, al kon het idee tijdens een infovergadering met de buurtbewoners op de nodige bijval rekenen.

De omgevingsvergunning voor de heraanleg wordt nog dit voorjaar aangevraagd. De effectieve uitvoering van de werken staat in de loop van 2020 op het programma.