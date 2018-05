Dealer is eerlijk: "Ik gebruik nog steeds cocaïne" 30 mei 2018

Simon V.D.L. (29) uit Lier riskeert zes maanden cel en een geldboete van 6.000 euro. De twintiger moest zich verantwoorden voor het verhandelen van cocaïne en cannabis in 2016. "Enkel aan vrienden en kennissen", zei zijn raadsman tegen rechter Erika Colpin. "Hij is zeker geen grote dealer." Gedurende een viertal maanden verkocht hij de drugs. "Omdat ik financiële problemen had", aldus de 29-jarige. Die was verder bijzonder eerlijk tegenover de rechter: "Ik gebruik tot op vandaag nog steeds cocaïne." Iets wat zowel de rechter als het openbaar ministerie niet goed begreep. "Het is dus hoog tijd dat justitie hem een duwtje in de rug geeft om hem te doen stoppen", zei de aanklager. Hij oordeelde dat de celstraf en geldboete met uitstel kon worden opgelegd indien de twintiger akkoord was om zich aan voorwaarden te houden. De verdediging ging daarmee akkoord. Vonnis op 25 juni. (TVDZM)