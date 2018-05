De Speelmicroob wint Pallieter Peddel 14 mei 2018

02u34 0

De Pallieter Peddel, gisteren op de Binnen-Nete, zorgde voor de nodige hilariteit. Vijftien Lierse jeugdverenigingen waaronder KSA, FOS, Chiro, KLJ Lier-Zuid, Speelmicroob en KLJ Lier-Noord hielden een spannende estafette op het water. De winnaar van vorig jaar, KSA Lier, nam het tijdens deze 3de editie tegen hen op. Gewapend met zwemvest, roeispaan en een hele bende supporters trokken ze ten strijde. Geen gemakkelijke opdracht, want de race zat vol ludieke hindernissen en wie kantelde kwam in het ijskoude water terecht. Zwemmen blijft wel verboden in de Nete, het was dus een kwestie van op de surfplank te blijven. De Speelmicroob won voor Jeugdtheater Schoolbond en KLJ-Noord. Dit avontuurlijke waterparcours werd uitgewerkt door de Lierse jeugddienst in samenwerking met de Moedige Bootvissers en Benny's SUP School. (WAE)