De Marollen ontvangt 'Huisgoden' 17 februari 2018

Toneellabo Arlecchino speelt vanaf vandaag in De Marollen twee weken lang de productie 'Huisgoden' van Peer Wittenbols in regie van Griet Stevens. "Het verhaal gaat als volgt: ergens staat het appartement 'De Hemelhof' dat binnenkort gesloopt wordt. De meeste bewoners zijn al vertrokken en de kleurrijke achterblijvers wachten op de sleutels van de toegezegde sociale woningen in een fonkelnieuwe wijk. Plots wordt alles ontregeld en de ontheemde gemeenschap wordt tegen een veranderende maatschappij geplaatst", vertellen de Arlecchino's. De productie wordt gespeeld door Kitty Jansen, Raf Heylen, Bart Van Nieuwenhove, Celeste Verbeuken, Johan Ceulemans, Hilde Fleerackers en Felix De Koninck. Opvoeringen vinden plaats in 'De Marollen', Bril 6 in Lier op 17, 23, 24 en 26 februari en 2 en 3 maart om 20.30 uur. Kaarten kosten10 euro, reserveren via www.arlecchinolier.be .(WAE)