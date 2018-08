De lekkerste fietstocht vind je bij Cycling Dinner 14 augustus 2018

Nog tot 30 september kan je van woensdag tot zondag kiezen tussen twee verschillende Cycling Dinner-routes. Je kiest voor een traject naar Oelegem (56 km) of naar Mechelen (51 km). Bij vertrek krijg je een plan, een routebeschrijving, vier maaltijdvouchers voor vier gerechten onderweg met ontbijt, soep, hoofdgerecht en dessert. Je vertrekt tussen 9.15 en 11 uur en start met een lekker ontbijt op de Grote Markt. Daarna fiets je van gerecht tot gerecht om te genieten van een ontspannende verkenning van de streek. Deelname per persoon is 35 euro. Meer info: www.visitlier.be/doen/fietsen/cycling-dinner.





(WAE)