De Fé zet haar deuren open voor blokkende studenten 01 juni 2018

02u40 0

Studenten die de komende weken nood hebben aan een rustige studieplek en graag samen studeren, kunnen tijdens de maand juni elke weekdag in de bibliotheek De Fé terecht.





Rustige studieplek

"Van 9 tot 19.30 uur biedt de Colibrantzaal een rustige studieplek. Medewerkers van de bib en jeugddienst voorzien in de ochtend en namiddag permanentie zodat studerende jongeren heel de dag door in de Colibrant terechtkunnen. Zij zorgen ook voor gratis WIFI, water, koffie en thee en geven zelfs stoelmassage", zegt schepen van Onderwijs Ivo Andries (Open Vld). Reserveren is niet nodig, je aanmelden ter plaatse wel. Toegang via Deensestraat 6.





(WAE)