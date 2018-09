De Buurtpolitie komt echte politie helpen 06 september 2018

Commissaris Roger Berckmans (gespeeld door Willy Herremans) van VTM-programma De Buurtpolitie kwam gisteren de onveilige verkeerssituatie aan de spoorwegovergang op het Lisp bekijken. Hij riep er de Lierse schoolgaande jeugd op om goed zichtbaar te zijn in het verkeer, een boodschap die ook korpschef Werner Cazaerck verkondigde. "Draag reflecterende strips of een fluovestje, kies niet de kortste weg maar wel de veiligste en leer als ouder je kind aan de kant van de huizen te wandelen en niet aan de straatkant", zegt hij. "Wij proberen als politie zoveel mogelijk op gevaarlijke punten aanwezig te zijn. In de maand september zullen wij hier de nodige focus aan geven."





De tientallen scholieren waren maar wat blij met de komst van De Buurtpolitie. Zij stapten van hun fiets en kregen een handtekening en een fietslichtje van commissaris Berckmans. (WAE)