Dansschool Walkiers stopt ermee 2.000 CURSISTEN EN LESGEVERS OP STRAAT NA VERKOOP GEBOUW BERTJE WARSON

10 april 2018

02u35 0 Lier Na meer dan 75 jaar houdt dansinstituut Walkiers in Lier ermee op. Het gebouw aan de Aarschotsesteenweg tegenover het cultuurcentrum is verkocht en krijgt een nieuwe bestemming. De 2.000 leden van de oudste dansschool van België reageren diep ontgoocheld.

"Dansinstituut Walkiers stopt in zijn huidige vorm maar we doen verder op een lager pitje", zegt zaakvoerder Erik Walkiers. "Onze dochter Bettina heeft een bod gedaan op een gebouw aan Kessel-Station maar er is nog niets getekend. Onze cursisten werden allemaal gebriefd, ook die van de andere filialen waar we gesprekken mee voeren." Vorig jaar vierde Walkiers de 75ste verjaardag van zijn dansinstituut en ook de 70ste verjaardag werd uitbundig gevierd met 2.000 cursisten en een twintigtal lesgevers. Het is de oudste dansschool van ons land die al 25 jaar geleid wordt door Erik Walkiers.





Dicht op 12 juni

"Mijn ouders hebben in september 1942 in volle oorlog de dansschool gesticht. 26 jaar geleden lieten ze de school aan mij over. Samen met mijn echtgenote Nadia en dochter Bettina hebben we onze dansschool geleid", aldus Erik Walkiers.





Honderden cursisten zijn ontgoocheld dat ze niet meer in hun mooie vertrouwde omgeving kunnen walsen, swingen of tangodansen... "Wij hebben een mail ontvangen van Walkiers dat de dansschool zijn activiteiten stopt op 12 juni. Reden is dat het gebouw verkocht is en het een volledige nieuwe bestemming krijgt. Wat voor bestemming wordt ons niet meegedeeld. Walkiers was en is nog steeds een begrip in de danswereld en bestaat meer dan 75 jaar. Wij vallen van de ene verbazing in de andere en zijn diep ontgoocheld", reageren Fonny Van Aelst en andere cursisten die er dansles volgen.





"Honderden dansliefhebbers weten niet waar ze het hebben en vragen zich af waar ze hun geliefde hobby nog kunnen uitoefenen? De vier andere filialen in onder meer Vilvoorde en Kortenberg houden er blijkbaar ook mee op. De cursisten wisten wel al een tijd dat Erik Walkiers de dansschool wou overgeven. Blijkbaar is het niet gelukt om een overnemer te vinden en heeft hij het uiteindelijk maar verkocht aan een projectontwikkelaar met alle gevolgen van dien. Dit had had geen enkele van de vele leden kunnen denken", zegt Fonny Van Aelst in naam van de dansliefhebbers.