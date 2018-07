Danku, hittegolf: waterparadijzen breken records ongezien succes voor de nekker en de waterperels WANNES VANSINA BERTJE WARSON

27 juli 2018

02u39 0 Lier "We mogen niet klagen." Een understatement, want de directeur van De Nekker heeft nog nooit zoveel volk in het Mechelse recreatiepark gezien. "Zo lang zo heet, dat heb ik nog nooit meegemaakt. We breken vast een record." Eenzelfde verhaal in De Waterperels in Lier, waar het buitenzwembad een schot in de roos blijkt.

Precieze cijfers heeft directeur van De Nekker Danny De Wit nog niet, maar hij verwacht in de maand juli 45.000 à 50.000 zonnebaders en waterratten te hebben mogen verwelkomen in het provinciaal recreatiedomein. Ter vergelijking: vorig seizoen kwamen er in totáál 70.000 mensen ontspanning en verkoeling zoeken. "Op 15 juli zaten we al aan 30.000 bezoekers - evenveel als een hele normale zomermaand - en de bezoekers blijven maar komen. In mijn carrière heb ik nog nooit geweten dat het zo lang zo heet was, en ik ben hier toch al aan de slag sinds 1991. Al mag het ook wel eens een goede zomer zijn." Het was gistervoormiddag al rijtje schuiven aan de ingang, al verwachtte de directeur maar zo'n 3.000 bezoekers. Geen topopkomst.





Drukte van jewelste

"Het is vandaag té warm op het strand." Ook in de Waterperels in Lier was het gisteren een drukte van jewelste. Op 1 juli 2017 werd het nieuwe buitenzwembad met glijbanen, zonneweide, kinderwereld met waterspeeltuin geopend. Een schot in de roos. "Wij krijgen tussen de 1.000 en 1.200 bezoekers per dag", zegt zwembadmanager Evi De Herdt.





Vooral in de namiddag is het druk. "Dan wil iedereen een frisse duik nemen in deze hete temperaturen. Het buitenzwembad heeft een enorm succes, zeker nu met deze hitte. Toch kiezen heel wat gezinnen voor het tropisch binnenzwembad omdat zij daar geen last hebben van de felle zon. De oppervlakte is groot zodat de mensen zich kunnen verspreiden en de drukte meevalt. De uitbreiding vorig jaar werpt echt wel zijn vruchten af. Vorig jaar telden wij 340.000 bezoekers maar het ziet ernaar uit dat we dit jaar de kaap van 350.000 halen."





Geen babysitters

Beide waterparadijzen bleven deze zomer gespaard van groot onheil. Hoewel ouders wel eens hun kinderen uit het oog verliezen, met alle gevolgen van dien. "Ouders zijn zich niet bewust van het gevaar van water. Ze moeten beseffen dat de redders geen babysitters zijn", waarschuwt De Herdt. Ook De Wit wijst erop dat kinderen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders zijn. "Deze week hadden we nog een kindje van 7-8 jaar dat alleen ronddoolde terwijl zijn ouders op het terras zaten." Hij geeft nog mee dat de glijbaan in de vorm van een vis - die al twee jaar is afgesloten is nadat een jongen er zijn pink verloor - mogelijk nog deze zomer wordt vervangen door een nieuwe. Overigens wordt ook in de sporthal gewerkt. De Nekker maakt van de rustige zomermaanden gebruik om de sportvloer te vervangen.