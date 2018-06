Damien is eerste abonnee 'new look' Lierse 30 juni 2018

Damien Maes (20) uit Duffel heeft gisteren als allereerste een abonnement bij de nieuwe voetbalclub Lierse Kempenzonen gekocht.





De opvolger van het failliete K Lierse SK startte gisteren zijn aboverkoop en het was meteen gezellig druk aan het loket. "Mijn vrienden en ik zijn blij dat we in het komende voetbalseizoen toch nog op het Lisp terecht kunnen", zegt Damien. "Lierse Kempenzonen gaat het 'oude' Lierse nog het best benaderen: het stadion, het logo en de clubkleuren blijven onveranderd. We zien het helemaal zitten en kunnen niet wachten tot de eerste match." Lierse 2.0 opent op 1 september met een thuiswedstrijd tegen Knokke. (KDC)