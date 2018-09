Dakkapel Zimmermuseum dichtgetimmerd omdat het raam er anders uit valt 07 september 2018

Stadswerklieden hebben één van de dakkapellen van het Zimmermuseum dichtgetimmerd met een witte plaat omdat het raam er anders uit valt. Het Zimmerpaviljoen waar het museum ondergebracht is werd in 1968 gebouwd voor de plaatsing van de Wonderklok, het neusje van de zalm van Louis Zimmer. Het gebouw zelf werd nooit onderhouden en is net zoals de Zimmertoren in verval. De binnenkant van het Zimmermuseum werd uitgebreid en vernieuwd en feestelijk heropend op 25 april 2015 door prins Laurent. "Een verantwoordelijke van de gebouwen van de stad heeft een inventaris opgemaakt met als doel eindelijk in de Zimmertoren en het museum instandhoudingswerken uit te voeren", zegt Jos d'Haens voorzitter Zimmertorencomité. (WAE)