Dak ligt al op nieuwe sporthal Kristof De Cnodder

04 december 2018

15u55 0

De sporthal die de stad Lier laat bouwen naast de Campus Vanderpoorten van het Atheneum krijgt beetje bij beetje vorm. Het geraamte van de zaal staat er intussen en ook het dak ligt er al op.

In juni begon aannemer Cordeel aan de bouw van de bijkomende stedelijke sporthal en sinds kort tekenen de contouren van het gebouw zich duidelijk af. “Volgens de laatste berichten ligt de aannemer iets voor op schema”, zegt Liers schepen van Sport Ivo Andries (Open VLD). “Al is er uiteindelijk maar één deadline echt van belang: 1 september 2019. Dan zou de sporthal volledige gebruiksklaar moeten zijn.”

De stad Lier investeert 3,5 miljoen euro (exclusief BTW) in de nieuwe infrastructuur, die overdag zal worden gebruikt door het Atheneum en ’s avonds door geïnteresseerde zaalsportclubs. Die plaatselijke clubs krijgen overigens de kans om de uitbating van de bijhorende cafetaria op zich te nemen. “Een drietal verenigingen toont concrete interesse voor die uitbating”, geeft schepen Andries nog mee. “Eerstdaags gaan we samen met betrokkenen aan tafel zitten om te zien hoe we één en ander praktisch kunnen uitwerken. Ook in de bestaande sporthal De Komeet is het beheer van de kantine in handen van enkele clubs. We doen het liever zo dan een concessionaris aan te stellen.”