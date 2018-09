Dagpauwoogschool start in festivalsfeertje BERTJE WARSON

03 september 2018

"Heel de zomer lang waren er overal festivals en die sfeer willen wij nog wat behouden", zegt directeur Lieve Van Roy. Zo'n 150 kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders stonden gisterenmorgen op de speelplaats die versierd was met vlaggetjes voor een prachtig muzikaal onthaal. Groot en klein zongen liedjes en om de festivalsfeer te benadrukken werd er zelfs een drumstel, guitaar en keyboard bij gehaald. Het nieuwe schoollied 'Dagpauwoog is mijn school'! klonk uit alle kelen. "Dit nieuwe schooljaar is toch wel bijzonder voor ons want wij zitten op een immense grote werf waar een nieuwe school voor ons gebouwd wordt omdat onze gebouwen tot op de draad versleten zijn", zegt directeur Lieve nog.