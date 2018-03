D'Eyckenboom sluit om 20 uur 23 maart 2018

Uitbaters van stadsherberg D'Eyckenboom en drie andere horecazaken op de Grote Markt zijn niet te spreken over het mega groot podium afgedekt met zwarte doeken pal voor hun zaken. "Wij sluiten zaterdag om 20 uur, maar normaal hadden we langer open gebleven. Wij gaan niet tegen een zwarte muur kijken en krijgen nu al heel wat opmerkingen van onze klanten. Er zijn mensen die slecht te been zijn en graag van op het terras De Passie hadden willen volgen. Maar dat kan niet. Wij zijn wel open tijdens de dag", zeggen uitbaters van de stadsherberg. (WAE)