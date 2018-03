Cultuurvoorzitter Paul Van Steenkiste in de politiek 10 maart 2018

Paul Van Steenkiste (66), voorzitter van de Lierse Cultuurkoepel, gaat in de politiek. Hij trekt voor Groen-Lier&Ko naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Van Steenkiste is een geboren en getogen Lierenaar, een fervent lezer, filmliefhebber en cultuurminnaar, al decennialang begijnhofbewoner en trouwe supporter van Lierse SK. Reeds meer dan vijf jaar is hij voorzitter van de Lierse Cultuurkoepel. Eveneens is hij medeoprichter en voorzitter van Kinoklub Kalliopee en voorzitter van D'Amandelboon. "Wie mij kent, weet dat ik progressief, cultuurminnend en sociaalvoelend ben in hart en nieren." (WAE)