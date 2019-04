Computerproblemen? Student met eigen bedrijfje kan ze oplossen Kristof De Cnodder

10 april 2019

17u32 1

Informaticastudent Robbe Claessens uit Koningshooikt is een ondernemend baasje. Onlangs richtte hij zijn eigen bedrijfje IT-Pack op. Daarmee biedt Robbe computerhulp aan huis aan. “Dit is een beetje een roeping”, glimlacht de Hooiktenaar.

Robbe Claessens zit in zijn eerste masterjaar informatica aan de Universiteit van Antwerpen. Door familieleden, vrienden en buren werd hij in het verleden al regelmatig ingeschakeld om computerproblemen te helpen oplossen. Recent besliste Robbe dan maar om er een business van te maken.

“Ik vroeg een ondernemingsnummer aan en richtte IT-Pack op”, vertelt de student. “Mensen kunnen mij tegen 24,95 euro per uur inhuren om pakweg hun nieuwe printer te installeren of om iets te doen aan het slecht functionerende internet. Verder geef ik neutraal aankoopadvies voor ICT-spullen en organiseer ik workshops rond computergerelateerde thema’s. En binnenkort wil ik ook websites gaan ontwerpen voor bedrijven. Via advertenties op het internet en mond-aan-mond reclame kon ik al vrij veel opdrachten binnen halen.”

Zelf is Robbe momenteel zo’n dertig uur per week bezig met zijn zaak, maar hij schakelt soms ook collega-studenten in om op losse basis bij te springen. “Voor een student is dit een ideale gelegenheid om praktijkervaring op te doen”, aldus Robbe. “Omdat ik enkel met studenten werk, kan ik de kostprijs voor de klant vrij beperkt houden. Echt rijk word ik hier voorlopig niet van, maar ik vind het heel plezant. Dit is een soort van roeping. En wie weet kan het op termijn uitgroeien tot een mooie bijverdienste.”

Meer info op www.itpack.be