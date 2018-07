Celstraf met uitstel voor drugsdeals 14 juli 2018

02u46 0

Een 29-jarige uit Lier heeft zes maanden celstraf met probatie-uitstel gekregen. De twintiger moest zich eerder verantwoorden voor het verhandelen van cocaïne en cannabis. "Maar dat gebeurde enkel aan vrienden en kennissen", zei de raadsman van de twintiger. Ook het parket noemde hem geen al te grote dealer, maar benadrukte wel dat hij een viertal maanden in 2016 de drugs verkocht. "Enkel omdat ik financiële problemen had", repliceerde de jongeman zelf op de zitting. "Ik gebruik tot op heden nog cocaïne en deed het om in mijn eigen gebruik te voorzien." De Mechelse procureur vond dat er voorwaarden gekoppeld moesten worden aan de straf met uitstel. "Alleen met dit duwtje in de rug van Justitie kan meneer van zijn drugsprobleem afgeraken", besloot de aanklager. De rechter ging daar op in. Aan de celstraf en boete van 6.000 euro met uitstel werden voorwaarden gekoppeld. Een daarvan is het verplicht volgen van een begeleiding om af te kicken van de drugs. (TVDZM)