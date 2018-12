Celstraf gevorderd voor winkeldiefstallen TVDZM

07 december 2018

Een man en een vrouw uit Lier stonden voor de rechter in Mechelen. Ze moesten zich verantwoorden voor twee winkeldiefstallen. Beiden vonden plaats in Lier. Eerst werd er een gadgetshop geviseerd in het centrum, nadien de supermarkt Colruyt. “Er werd een muis, een USB-splitter, damesparfum en enkele erotische attributen gestolen. In de supermarkt ging het dan weer om cosmetica en voedsel”, zei procureur Nele Van Looy. “Bij een van de diefstallen bedreigde de man het personeel met een busje peperspray.” De man liet verstek gaan en riskeert een celstraf van twaalf maanden effectief. Voor de vrouw werd een maatschappelijke enquête gevorderd. Op die manier kan een justitie-assistent nagaan welke straf het gepast is. Vonnis binnenkort.