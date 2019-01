CD zet Lierse beiaardcultuur in de verf Kristof De Cnodder

17 januari 2019

08u05 0

De Lierse beiaardvereniging brengt samen met de Lierse muziekacademie en het stadsbestuur de CD ‘Lier in Brons, van torenklank naar kamermuziek’ uit. De CD wil een weerspiegeling zijn van de plaatselijke beiaardcultuur.

De torenbeiaard in de Sint-Gummaruskerk wordt het hele jaar door druk gebruikt. Elke zaterdagmiddag en eerste zondagmiddag van de maand speelt stadsbeiaardier Koen Van Assche er zijn deuntjes. De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) heeft dan weer een vijftiental leerling-beiaardiers, die regelmatig op de torenbeiaard mogen oefenen. Verder is er in de zomer de beiaardconcertrenreeks Bronzen Woensdagen. Om die lokale beiaardcultuur nog wat extra in de verf te zetten wordt nu dus de CD ‘Lier in Brons’ op de markt gebracht.

Op deel één van de CD bespeelt de in de klassieke muziekwereld hoog aangeschreven Nederlander Bernard Winsemius de Lierse beiaard. De opnames gebeurden vanuit de luistertuin van de stadsbibliotheek. Op deel twee leeft Koen Van Assche zich uit op een mobiele beiaard, met de ondersteuning van enkele gastmusici en leerkrachten van SAMWD.

Het resultaat is vanaf nu te koop aan de balie van Visit Lier (Grote Markt 58). De aankoopprijs voor de CD bedraagt tien euro.