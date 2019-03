CD&V-raadsleden Van Camp en Coenen willen nu ook graag naar Brussel Kristof De Cnodder

25 maart 2019

15u38 1

De Lierse CD&V-gemeenteraadsleden Evi Van Camp en Stijn Coenen stellen zich bij de verkiezingen op 26 mei aanstaande ook kandidaat op een hoger niveau. Van Camp krijgt van de partijtop de tiende plaats op de lijst voor de federale kamer, terwijl Coenen op de vijftiende opvolgersplaats staat voor het Vlaams parlement.

Evi Van Camp – die in het dagelijkse leven een zorgboerderij runt in deelgemeente Koningshooikt – zou vanuit de kamer graag willen meewerken aan een “leefbare en duurzame toekomst voor volgende generaties”. “Het is mijn overtuiging dat alle beleidsniveaus de handen in mekaar moeten slaan om dat te kunnen realiseren”, aldus Van Camp.

Stijn Coenen ondersteunt dan weer de door Vlaams minister Koen Van den Heuvel getrokken lijst voor het Vlaamse parlement. “Het zou mooi zijn als ik de stem van Lier en Koningshooikt tot in Brussel kan laten horen”, zegt de CD&V-fractieleider in de Lierse gemeenteraad.