CD&V-Lier stelt kieslijst voor (en Pamuk was van de partij) 22 januari 2018

02u28 0 Lier CD&V heeft haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. De partij zet volop in op vernieuwing en verjonging. De meest opvallende verschijning bij de voorstelling? Pamuk, de trouwe viervoeter van nationaal voorzitter Jong CD&V Sammy Mahdi.

Stijn Coenen (39) trekt de lijst van CD&V Lier-Koningshooikt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Evi Van Camp (35), tweede Schoonste Boerin van Vlaanderen en Stéphanie Van Campenhout (28), voorzitster van Jong-CD&V, zorgen voor vernieuwing en verjonging van de CD&V-lijst op respectievelijk de tweede en vierde plaats





Schoonste Boerin

Evi Van Camp runt samen met haar man en haar schoonbroer tuinbouwbedrijf en hoevewinkel Vercammen in Koningshooikt. Vorig jaar werd ze verkozen tot de 'Tweede Schoonste boerin van Vlaanderen', en die titel mag ze nog één jaar dragen. Stéphanie Van Campenhout is voorzitster van Jong-CD&V. Voor ervaring en continuïteit zorgen twee voormalige schepenen. Fractieleider Koen Breugelmans (56) smijt zich vanop de derde plaats in de verkiezingsstrijd. Gert Van Eester (45) zal de lijst duwen.





De prijs voor 'Meest Opvallende Verschijning' van de dag ging toch naar... Pamuk, de hond van nationaal Jong-CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. Sinds Mahdi zijn viervoeter meenam naar de quiz 'De Slimste Mens ter Wereld' vraagt iedereen om de hond mee te brengen. Pamuk veroverde meteen alle harten en deed een lekker dutje. Hij opende alleen zijn ogen toen hij een lekker cadeautje kreeg. (WAE)