Cannabisteler springt in Nete tijdens vlucht: hij riskeert 6 jaar cel voor plantages en woninginbraken Jef Van Nooten

03 april 2019

14u29 2 Lier De 40-jarige Anton D. uit Elsene riskeert een celstraf van 6 jaar. De man moest zich woensdag voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor onder meer woninginbraken en de uitbating van cannabisplantages.

Anton D. maakte volgens het openbaar ministerie deel uit van een inbrekersbende die in november en december 2017 in totaal 14 inbraken en 9 inbraakpogingen pleegde. “Ze gebruikten telkens dezelfde modus operandi: een steen door een raam gooien om binnen te geraken”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen.

DNA aangetroffen

Op 29 november 2017 werd bij een inbraak in Kasterlee het DNA van Anton D. aangetroffen. Hij werd geseind, maar kon pas op 1 februari van dit jaar worden opgepakt nadat hij bij een woninginbraak in het Brusselse op heterdaad betrapt werd.

Weedplantages

Voor de reeks inbraken vorderde het openbaar ministerie een celstraf van 4 jaar, maar daarnaast was er ook een vordering van 2 jaar voor zijn betrokkenheid bij cannabisplantages in Lier en Deurne. De plantages werden in oktober 2015 ontdekt nadat de politie in Lille een voertuig met plantage-attributen onderschepte. Anton D. was aanwezig in de plantage in Lier toen de politie daar op 20 oktober 2015 binnen viel. Tijdens zijn vlucht sprong hij in de Nete, maar de man kon toch geklist worden.

“Met de plantages zelf had ik niks te maken. Ik moest er alleen wat opkuisen”, beweert de man. Ook voor de woninginbraken minimaliseert hij zijn rol. “Ik ben maar één avond mee op dievenpad geweest. Ik ben slechts twee of drie woningen binnen geweest.”

Eén van de slachtoffers van de woninginbraken stelde zich burgerlijke partij voor 80.000 euro. “Tijdens een inbraak op 24 november 2017 werden veel waardevolle juwelen gestolen zoals een trouwring en een aantal erfstukken.”

Vonnis op 17 april.