Café Begijnhof is verkocht (en wordt wellicht woning) Kristof De Cnodder

25 januari 2019

18u25 0

Het gebouw waarin café Begijnhof - in de Lierse Begijnhofstraat - was gevestigd, is verkocht. Wellicht verdwijnt de kroeg nu definitief uit het straatbeeld.

Café Begijnhof stond al een tijdje te koop, maar recent vond vastgoedkantoor Home Sweet Home nieuwe eigenaars voor het pand. De kans lijkt echter klein dat u binnenkort opnieuw een pintje of een koffie zal kunnen drinken in ‘t Begijnhof. Volgens Home Sweet Home zouden de kopers immers geen plannen hebben om een horecazaak te gaan uitbaten.

De eigenaars zouden het gebouw willen omvormen tot één of twee wooneenheden. Sowieso dringt een renovatie van het wat verouderde gebouw zich op.