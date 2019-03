Buurthuis Den Hof viert vijftigste verjaardag Kristof De Cnodder

25 maart 2019

Buurthuis Den Hof in de Lierse Maasfortbaan mag in 2019 vijftig kaarsjes uitblazen en dat wordt een heel jaar door gevierd. Afgelopen weekend stond er al een feestelijke receptie op het programma.

“Destijds werd Den Hof opgericht door enkele lokale verenigingen”, vertelt Guido Cuypers, huidig voorzitter van de vzw achter het buurthuis. “De stad Lier stelde een stuk grond ter beschikking en daar konden de initiatiefnemers dan een ontmoetingsruimte bouwen. In de hoogdagen was er elke dag iets te doen in Den Hof. Nu is dat niet meer het geval, maar toch komen hier nog regelmatig verenigingen en buurtbewoners over de vloer.”

Ook sociaal restaurant Kome Nete werd een vijftiental jaar geleden ondergebracht in Den Hof. Toen financierde de stad trouwens een grondige renovatie. “Qua infrastructuur kunnen we nog een hele tijd voort en aan helpende handen hebben we ook nooit een gebrek gehad. De toekomst van Den Hof ziet er dus zeker niet slecht uit”, zegt Guido Cuypers.

Op 14 december wordt het jubileumjaar afgesloten met ‘De plezantste quiz van Lier en oemstreken’.