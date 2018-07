Buurtbewoners kunnen parkeren op De Laag 20 juli 2018

02u36 0 Lier Voortaan kunnen bewoners van de blauwe zone met hun bewonerskaart parkeren op parking De Laag.

De invoering van de blauwe zone beoogde in de eerste plaats het voorbehouden van deze parkeergelegenheid voor bezoekers van het dorpscentrum en eventuele activiteiten die hier zouden plaatsvinden. Buurtbewoners vroegen echter om ook met hun bewonerskaart op De Laag te mogen parkeren. Het schepencollege ziet daar geen graten in. "De bezetting van de parking is immers niet zo groot. Bovendien is de blauwe zone slechts geldig van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Er worden momenteel geen problemen vastgesteld. Het is wel niet de bedoeling dat bewoners met een ondergrondse parking hun parkeergarage laten leegstaan en op De Laag parkeren. Vanaf 31 juli starten wegeniswerken aan het Leike. Parking De Laag kan dan ook meteen als parkeeralternatief voor de bewoners dienen", legt schepen Bert Wollants (N-VA) uit. (WAE)