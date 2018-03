Buurt 't Looks voert actie tegen plannen Rijksnormaalschool 02 maart 2018

02u38 0 Lier Buurtwerking 't Looks organiseert nu zaterdag een actie tegen de plannen van de Rijksnormaalschool. De stad kocht de site en plant er een 140-tal appartementen, drie buurtwinkels, een horecazaak en pandjes voor jonge ondernemers. "We organiseren een actienamiddag op het Kluizeplein aan de Rijksnormaalschool omdat de leefbaarheid van onze buurt in het gedrang komt", zegt Buurtcomité 't Looks.

De mensen van Buurtwerking 't Looks en bewoners uit de Berlaarsestraat zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest met het onderzoeken van de huidige verkavelingsaanvraag. "Iedereen krijgt de kans om zijn stem te laten horen tijdens de actienamiddag nu zaterdag. Een advocatenkantoor zal een gezamenlijk bezwaarschrift opstellen. De ontwikkeling van deze site zal een grote impact hebben op onze buurt. Denk aan de gevolgen van de ondergrondse parkings met in- en uitritten in de Berlaarsestraat en Kluizeplein. Wat met de verkeersleefbaarheid? Ander probleem is de impact van het grondwater na de werken. Als we zien wat er op de Sion en de Gasfabriek gebeurd is. Bij de minste regenval staan garages onder water. Onze belangengroep bundelt alle vragen en bezorgdheden zodat er één project komt dat gedragen worden door heel de buurt. Wij zijn niet tegen de heropwaardering van de site maar wel tegen het voorstel dat nu op tafel ligt. We hopen op inspraak", aldus het buurtcomité. De actie op het Kluizeplein vindt plaats tussen 14 en 16 uur.





Meer informatie vind je op: buren.normaalschool@ gmail.com. (WAE)