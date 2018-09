Buurt 't Looks serveert feestweekend 07 september 2018

Buurtwerking 't Looks organiseert zaterdag en zondag een feestweekend. "We zetten zaterdag zoveel mogelijk in op lokaal talent. Met Pretzel and the Cookies, NeoN3rd, The Vibes en Mutt geven we ons podium aan groepen die hun roots in en rond Lier hebben. Zondag is het rommelmarkt en zijn er demonstraties jiujitsu en boogschieten. Door onze goede samenwerking met Boulevard Gommaar zal je ook op het Kluizeplein kunnen genieten van straattheater. Om 17 uur zullen 'Beatles by Girls' ons Lier even in Liverpool doen wanen. Wijkbiertje 't Slijperke zal niet ontbreken", kondigt de buurtwerking 't Looks aan. (WAE)