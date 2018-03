Buurt Rijksnormaalschool niet te spreken over rooien van bomen 10 maart 2018

02u29 0 Lier De bewoners in de omgeving van de Rijksnormaalschool in Lier kregen een brief met de melding dat er op maandag 12 maart al bomen gerooid worden. "Kan dit zomaar?", vraagt de buurt zich af. "Er is nog geen verkavelingsvergunning."

Dinsdag 13 maart is de laatste dag dat de buurt haar bezwaren kan indienen. De stad plant er een 140-tal appartementen en lofts, drie buurtwinkels, een horecazaak, pandjes voor jonge ondernemers en een ondergrondse parkeergarage en de buurt is tegen de plannen. "Onroerend Erfgoed Vlaanderen wil dat er een inschatting gebeurt wat er in de grond steekt op het domein van de Rijksnormaalschool. Daarvoor moeten er proefsleuven gegraven worden", zegt Luc Verheyen, directeur van het Stedelijke Autonoom Bedrijf Solag. "Het is niet onze bedoeling van er een kaalslag te doen. Het gaat over een opgeschoten bos dat al meer dan vijf jaar niet onderhouden werd. Aan de mooie historische bomen raken wij niet en waar we groen verwijderen, planten we er ook terug. Afhankelijk van wat er in die proefsleuven eventueel gevonden wordt, moet er al dan niet een archeologisch onderzoek gebeuren." De buurt is niet te spreken over het prachtig groen decor achter hun huizen dat verdwijnt. "Er worden 158 handtekeningen in één gezamenlijk bezwaarschrift door onze advocaat aan het stadsbestuur over gemaakt." (WAE)